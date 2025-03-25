Махачкала, 25 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. В Дагестане следователи проводят доследственнюу проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Махачкале. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

МЧС России. Кадр из видео

«В связи с произошедшим следственным управлением <…> организована доследственная проверка. Целью проверки является установление причин и обстоятельств инцидента», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа следователей.

Также проверку по факту ЧП организовала прокуратура Дагестана. Сотрудники ведомства в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955481" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Последствия взрыва в многоэтажном доме в Махачкале

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв прогремел в доме по улице Гапцахской, 14 примерно в 9 часов 25 марта. После этого начался пожар. Причиной стало возгорание газовоздушной смеси в квартире на шестом этаже.

По информации МЧС России, из дома эвакуировали 150 человек. Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. В Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского госпитализировали двоих пострадавших. Медики оценивают состояние женщины как тяжелое, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Вопрос лечения пострадавших контролирует министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Последствия ЧП сняли на видео. На кадрах видна парковка перед домом, усеянная обломками, и выбитые взрывной волной стёкла. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Повреждены остекление в соседних домах и около 50 припаркованных автомобилей.

Администрация Махачкалы сообщила, что дом входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию.