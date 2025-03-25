Вашингтон, 25 марта, 2025, 10:47 — ИА Регнум. После сообщений об утечке данных о планируемых ударах США по Йемену в Белом доме идут обсуждения возможной отставки помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

Global Liik Press/Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц

«Было безрассудством не проверить, кто был в чате. Было безрассудством вести этот разговор в мессенджере Signal. Нельзя быть безрассудным, будучи советником по национальной безопасности», — цитирует Politico слова одного из неназванных чиновников.

По данным издания, президент США Дональд Трамп должен принять решение по Уолтцу в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в групповой чат Белого дома, в котором обсуждались удары США по йеменским хуситам.

Трамп объявил, что «ничего не знает» о скандальной публикации журнала The Atlantic. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 24 марта заявила о доверии Трампа к членам своей команды, несмотря на скандал с групповым чатом, в который попал главный редактор издания The Atlantic Голдберг.

Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, комментируя публикацию, заявил, что статьи журнала The Atlantic почти никому не интересны и до второй страницы никто не доходит.

15 марта 2025 года США начали крупномасштабную операцию против хуситов, нанося удары по западной части Йемена. Глава Белого дома тогда подчеркнул, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов.