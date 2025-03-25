Симферополь, 25 марта, 2025, 10:34 — ИА Регнум. После столкновения рейсового автобуса и грузовика в Крыму в больницах Симферополя остаются 22 пострадавших, четверо из них в тяжелом состоянии. Об этом 25 марта журналистам сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Сергей Мальгавко/ТАСС ДТП с автобусом и грузовым автомобилем в Крыму

«По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе ребенок», — заявил он.

Чиновник также отметил, что региональные врачи консультируются с коллегами НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и РДКБ Минздрава России. По словам Кузнецова, 15 человек, включая семерых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Как передавало ИА Регнум, рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромное. Водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Как позже заявил водитель автобуса, его ослепило солнце и он не заметил впереди стоящий прицеп с грузовиком.

В результате аварии шесть человек погибли, ещё 37 пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв. Пресс-служба Следственного комитета РФ проинформировала, что правоохранители задержали водителя рейсового автобуса.

Кроме того, на предприятии, в чьём ведении находится автобус, была изъята документация по техническому состоянию транспорта. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц.