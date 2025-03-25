Москва, 25 марта, 2025, 10:31 — ИА Регнум. На антикварном рынке в Москве обнаружили коллекцию золотых монет, ранее похищенных из исторического музея Сен-Реми в городе Реймсе во Франции. Об этом 25 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД России

«Похищенная во Франции коллекция старинных золотых монет обнаружена в Москве моими коллегами из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России», ― написала Волк в Telegram-канале.

Правоохранители при проверке информации о продаже на антикварном рынке монет выяснили, что они схожи по названию и описанию с украденными экспонатами, и по каналам Интерпола направили соответствующий запрос во Францию.

«Зарубежные коллеги подтвердили факт хищения золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры. Оказалось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея. Однако найти и вернуть похищенное не удалось», ― рассказала представитель правоохранительного ведомства.

Всего в антикварном магазине и у нескольких нумизматов изъяли 79 монет. Проведенная Государственным историческим музеем экспертиза подтвердила, что они представляют особую историческую и культурную ценность. По словам Волк, по предварительным оценкам, общая стоимость монет превышает 55 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возврате коллекции на место постоянной экспозиции во Франции.

Как сообщало ИА Регнум, в бельгийском городе Антверпене в январе прошлого года в подвале здания обнаружили работы художников Пабло Пикассо и Марка Шагала, которые похитили в 2010 году в Израиле. Одна из них принадлежит кисти Пикассо и называется Tête, другая — L’homme en prière Шагала. В сумме их стоимость оценивается в 900 тыс. долларов (более 7,5 млн рублей по курсу на сегодняшний день).

Обе работы похитили в 2010 году у частного коллекционера из Израиля. Вместе с картинами воры украли у него драгоценности на 680 тыс. долларов. Их в антверпенском подвале вместе с полотнами не оказалось.