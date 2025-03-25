Курск, 25 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. В посёлке Тёткино Курской области послушница храма по имени Ксения поднималась на колокольню и звонила в колокола даже под обстрелами. Так она поддерживала и вдохновляла односельчан. Полгода назад женщина перевезла свою семью в Курск, потому что обстрелы участились. Она рассказала ИА Регнум о том, как справлялась со страхом на колокольне и о жизни в приграничном регионе под атаками ВСУ.

Из личного архива Ксении Ксения

38-летняя Ксения — уроженка посёлка Тёткино Курской области. Женщина окончила духовную семинарию и пела в хоре местного Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Несколько лет назад Ксения неожиданно для себя самой стала звонарём.

«Когда в нашем новом храме установили колокола, приехал звонарь из Курска. Он мне показал азы, потому что больше некому было этим заниматься, жребий пал на меня. Возможно, сыграло свою роль, что я училась в регентской школе [подготовка певчих церковных хоров и чтецов со знанием устава богослужения] и на клиросе пела в храме [место, на котором во время богослужения находятся певчие и чтецы]. Он сказал, что раз у меня музыкальный слух развит, то с ритмом я справлюсь. Так я и стала звонарём», — рассказала Ксения.

С тех пор Ксения взяла на себя эту обязанность и регулярно поднималась на колокольню. Женщина не переставала делать этого, даже когда над храмом кружили дроны.

«Бывало всякое, дроны уже не раз прилетали. Мы к храму подходили с матушкой, отцом Иоанном и слышали, что гудит над нами. Мы быстрее храм открывать, прятались там, пережидали. Так и прихожанам, которые приходили на службу, приходилось спрятаться. Много раз рядом с храмом прилетало. Было страшно, что дрон прилетит, когда я буду на колокольне. Так и случилось!», — поделилась женщина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955476" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Из личного архива Ксении

Во время очередной атаки на посёлок Ксения находилась на колокольне, и во время взрывов не переставала звонить в колокола.

«Я зашла на колокольню, перекрестилась, помолилась, начала звонить, слышу, что прилёт: грохот по всему поселку. Было страшно, но ничего не оставалось делать, как продолжать звонить. Я так рассуждала для себя: в храме погибнуть, это еще надо заслужить. К тому же я надеялась, что таким образом вдохновляю односельчан, смогу их поддержать. Уже после этого случая муж в соцсетях увидел, что люди пишут: «у нас прилеты, а колокола звонят. Жизнь продолжается!». Значит не зря», — объяснила Ксения.

Даже после установки специального устройства, Ксения продолжала сама подниматься на колокольню, она убеждена, что лучше, когда колокольный звон идёт от сердца.

«У нас ещё электрозвонарь установили, иногда его включали. Но всё равно мне хотелось, чтобы это было не просто механически, а по-настоящему, с душой. Поэтому, уповала на бога, перекрестилась и пошла», — поделилась женщина.

В августе 2024 года женщине с супругом и детьми пришлось покинуть родной посёлок из-за постоянных атак и уехать в Курск. Всю семью у себя приютила прихожанка местного храма.

«Мы теперь беженцы, живём у совершенно чужих людей, которые нас приютили по доброте душевной. Батюшка в Курске зашел в храм, сказал: «братья и сестры, кто может принять молодую семью с детьми?». Вот Надежда вызвалась, большое ей спасибо. Мы уже полгода у неё живём. Мир мне без добрых людей», — отметила Ксения.

Из личного архива Ксении Ксения

После того, как супруги перевезли сына и дочь из посёлка, они вернулись за 90-летними бабушкой и дедушкой. Эта поездка чуть не стоила им жизни. Муж и свёкр Ксении были ранены в результате атаки дрона.

«15 августа мы поехали домой, окольными путями, потому что всё было закрыто. На машине нас не пропустили, я осталась вней, а мой муж и его отец пошли пешком. И когда они переходили мост прогремел взрыв, затем второй. Мой ужас словами не передать, я чуть с ума не сошла. Набираю мужу, слышу его голос в трубке. Живы, но ранены. Две ракеты в тот день прилетело, это просто чудо господне, что они остались живы. Я сажусь за руль, еду по этому мосту, вижу воронка одна, вторая, асфальт разбросан, дым кругом. Я еду, понимаю, что сейчас может повторно прилететь. Молюсь: «Господи, помилуй». Промчала по мосту, забрала их. Вижу, у мужа по шее кровь, штанина тоже от крови намокла. Там по пути ребята военные нам забинтовали, и мы поехали дальше. Мы считаем этот день вторым днем рождения. Всё могло бы быть намного хуже», — рассказала Ксения.

Вывозить бабушку и дедушку пришлось ночью, дожидаясь, когда над домом перестанут кружить дроны.

«Не знаю, как они там жили, во двор нельзя было выйти. По соседству дом полностью разрушен уже был. Я выйду на крыльцо, слышу дрон гудит. Я в дом зашла. Постояла, вроде пролетел. И вот так короткими перебежками в машину садились. Всех вывели, бабушка с дедушкой упирались, не хотели уезжать, дом и хозяйство своё бросать. «Пожилые уже, как же так. Батюшки. Жалко». Я говорю, понимаете, что мы чуть не погибли, пока ехали за вами. Вот так уговорили и увезли. Бабушка уже в Курске умерла. Хоть не под обстрелами свой век дожила, ушла в кругу родных. Сейчас у меня только дедушка остался, ему 93 года», — подытожила Ксения.

Женщина поделилась, что очень любит свою родину и надеется однажды в него вернуться. Ксения верит, что их храм уцелеет и посёлок Тёткино продолжит жить. Но пока там слишком опасно.

«Сейчас уже ничего и никого там не осталось. Страшно там показываться, потому что дроны летают, и если где-то замечают движение, то туда летят снаряды. Один знакомый, не выдержал, поехал свой дом охранять, чтобы там жить, его заметили во дворе, и скинули на крышу снаряд, дом сгорел. На нашей улице много домов разрушено, и справа, и слева от нашего дома руины. Уничтожили дворец культуры, в котором я работала, там детская школа располагалась. Сейчас он вообще сгоревший, перед ним огромнейшая воронка. И так повсюду», — объяснила женщина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/VwPbX5OWm" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Из личного архива Ксении

Ксения рассказала, что очень скучает по своему дому.

«Меня очень тянет домой, сейчас весна, я бы что-то в огороде сажала, дома бы белила, порядок наводила. Мы жили на улице Набережной, на берегу реки. Отстроили дом на материнский капитал, потом пристройку к нему сделали, много сил и любви в него вложили. Очень красивое живописное место, дом уютный. Хотелось бы туда вернуться, но страшно теперь, даже если всё закончится. Потому что много снарядов всяких, лепестков. Там подрываются животные, у кого остались, коровы, лошади. Мне говорили, лошадь там ходит раненая на трех ногах», — рассказала Ксения.

Сейчас женщине с семьёй приходится выстраивать жизнь заново в Курске. Она вернулась к любимым занятиям и работе. Продолжает дистанционно трудиться в школе искусств и поёт в хоре Сергиево-Казанского собора. Дети продолжают учёбу в онлайн-формате.