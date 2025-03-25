Махачкала, 25 марта, 2025, 10:18 — ИА Регнум. Двое пострадавших, мужчина и женщина, госпитализированы после хлопка газа в одном из многоквартирных домов в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.

Соцсети. Кадр из видео

Взрыв произошёл по адресу улица Гапцахская, 14. Бригады скорой помощи оперативно прибыли на место ЧП.

«Женщину в тяжёлом состоянии и мужчину в состоянии средней степени тяжести сейчас госпитализируют в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского», — говорится в сообщении.

Вопрос лечения пострадавших контролирует министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, после мощного взрыва в многоэтажке начался пожар. Последствия ЧП сняли на видео. На кадрах видна парковка перед домом, усеянная обломками, и выбитые взрывной волной стёкла.

По информации МЧС России, из дома эвакуировали 150 человек. Открытое горение ликвидировали. Повреждено остекление в соседних домах и около 50 припаркованных автомобилей.

Администрация Махачкалы сообщила в Telegram-канале, что дом входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию.