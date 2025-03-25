Москва, 25 марта, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Технологический холдинг VK планирует запустить бета-версию цифровой платформы Max, которая может стать отечественным аналогом китайской платформы WeChat. Об этом сообщил источник, близкий к компании.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В ближайшее время в магазинах приложений появится бета-версия Max. В ней будут доступны общение в мессенджере, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ. Для звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы на всей территории страны и внедрила технологии машинного обучения для повышения качества передаваемой речи», — сообщил источник газете «Ведомости».

Собеседник издания также уточнил, что на первом этапе в Max будут доступны мессенджер, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платёжная система. А в дальнейшем там должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач.

WeChat — китайский мессенджер, запущенный в 2011 году. Сперва он имел обычный функционал по типу передачи текстовых и голосовых сообщений, однако со временем на платформе стали возможны денежные транзакции, появилась внутренняя платёжная система, а местные предприятия малого и среднего бизнеса даже стали использовать её вместо веб-сайтов. Также с 2018 года идентифицированные пользователи WeChat в Китае могут предъявлять свою страницу вместо паспорта, например при пересечении границы между материковым Китаем и Макао или Гонконгом.

Как передавало ИА Регнум17 декабря 2024 года, владельцы бизнес-сообществ соцсети «ВКонтакте» получили возможность верификации своего бизнеса. После получения отметки «Подтверждённый бизнес» она отобразится в виде специальной серой галочки. Это будет обозначать, что сообщество ведёт реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к сообществу дополнительное внимание.