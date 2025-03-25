Москва, 25 марта, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Деятельность международной неправительственной организации «Европейская сеть лидеров» (The European Leadership Network), признана нежелательной в России. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России

В ведомстве отметили, что организацию учредил в 2011 году бывший британский дипломат. НПО финансируется Североатлантическим альянсом, внешнеполитическими ведомствами Великобритании и Финляндии, а также Фондом имени Генриха Бёлля, деятельность которого признана в России нежелательной. Утверждается, что цели организации — разработка и предоставление практических решений проблем в области политики и безопасности.

«Настоящими же задачами является пропаганда концепции расширения НАТО, продвижение антироссийской повестки, демонстративная поддержка преступлений украинских неонацистов», — говорится в сообщении.

В своих информационных материалах организация именует «агрессорами» страны, несогласные с курсом коллективного Запада, и «захватническими» — цели специальной военной операции России на Украине. Кроме того, у НПО есть молодёжное подразделение Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security, которое финансируется в том числе нежелательными в РФ организациями, добавили в Генпрокуратуре.

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