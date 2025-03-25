Москва, 25 марта, 2025, 09:59 — ИА Регнум. За нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках россиянам грозит наказание в виде административного штрафа. Об этом напомнил депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Наталья Горшкова/РИА Новости

«Размер [штрафа] варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», ― процитировал ТАСС парламентария.

При этом, добавил Чаплин, для юрлиц это может обернуться даже приостановлением деятельности.

Депутат пояснил, что сжигать мусор на участке можно с соблюдением требований пожарной безопасности. Для этого необходимо использовать металлическую емкость или обустроить место в виде котлована, а также очистить территорию вокруг места сжигания мусора и подготовить все для тушения возможного возгорания. Кроме того, нужно соблюдать безопасное расстояние до зданий, леса и других объектов.

Парламентарий отметил, что категорически запрещено сжигать мусор на торфяных почвах, в условиях особого противопожарного режима, при сильном ветре и под кронами хвойных деревьев.

Как сообщало ИА Регнум, юрист, доцент Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева напомнила владельцам дач и земельных участков о необходимости выполнять ряд требований, несоблюдение которых может обернуться штрафом в 2025 году. Это нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, несоблюдение санитарных норм и правил пожарной безопасности, обращения с отходами, строительства и благоустройства.

Васильева отметила, что теперь утилизация натурального мусора — скошенной травы, листьев и веток с помощью сжигания допустима только при определенных условиях. Юрист пояснила, что расстояние до ближайшей постройки должно составлять не менее 7,5 м, до лиственного леса — не менее 15 м и до хвойного — не менее 50 м. Также сжигать мусор теперь можно только в металлической бочке с дном. Несоблюдение названных требований может повлечь за собой штраф в размере до 20 тыс. рублей.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова рассказала, что за выращивание некоторых видов растений на участках можно получить штраф и даже лишиться свободы. Речь идет о растениях, опасных содержанием в них наркотических и/или психотропных веществ ― маке и конопле, а также экзотических голубом лотосе, ипомее трехцветной, розе гавайской и других.