Токио, 25 марта, 2025, 09:42 — ИА Регнум. Суд префектуры Сидзуока в Японии постановил выплатить 89-летнему Ивао Хакамаде, который был приговорен к смертной казни и спустя полвека оправдан, компенсацию в размере 217 млн иен (около 1,44 млн долларов). Об этом сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на адвокатов мужчины.

AP/TASS Ивао Хакамада

«Запрос на компенсацию был подан в суд в январе после того, как в октябре прошлого года был вынесен оправдательный приговор Хакамаде, что ознаменовало конец многолетней борьбы его семьи за его освобождение из камеры смертников», ― говорится в материале.

Под стражей Хакамада провел 47 лет и семь месяцев, после чего был признан невиновным. Сторона защиты уточнила, что компенсацию присвоили за все полные годы «физического заточения с момента ареста до момента освобождения».

Хакамаду задержали в 1966 году по обвинениям в серьезных преступлениях, включая ограбление и убийство. Спустя 20 дней допросов он дал признательные показания, которые позже оспорил, утверждая, что они были получены под пытками. В 2014 году судебное разбирательство выявило несоответствие между ДНК Хакамады и образцами крови, найденными на месте преступления.

В сентябре 2024 года ИА Регнум сообщало, что суд японской префектуры Сидзуоки оправдал бывшего боксёра Ивао Хакамаду, которого осенью 1968 года признали виновным в убийстве начальника, его жены и двоих детей и приговорили к смертной казни.

В 2014 году суд в Сидзуоки доказал, что ДНК преступника, полученная из генетического материала крови, который был обнаружен на месте преступления, не совпадает с ДНК Хакамады. После этого осуждённый вышел на свободу, но затем суд в Токио отменил это решение. В 2023 году дело передали в Верховный суд Японии.

В 2011 году Хакамаду внесли в Книгу рекордов Гиннесса как человека, который дольше всех ожидал казни в камере смертников.

Подобный случай произошёл в американском штате Техас. В июне 2024 года суд оправдал американца Керри Кука, который 20 лет ожидал казни и всё это время пытался доказать непричастность к изнасилованию и убийству в 1977 году своей соседки Линды Эдвард. Он несколько раз обжаловал приговор, планировал свести счёты с жизнью. В 1999 году Кук заключил сделку со следствием, признав вину и выйдя на свободу с учётом проведённого в заключении срока.