Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Махачкале
Махачкала, 25 марта, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл в многоэтажном доме на улице Гасанова в Махачкале, сообщил Telegram-канал «112».
После взрыва начался пожар. Предположительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа.
По информации канала, пострадали два человека. Несколько квартир получили повреждения. Подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве, прогремевшем 25 марта в многоквартирном жилом доме в посёлке Верхнетемерницком под Ростовом-на-Дону. Эпицентр находился в квартире на втором этаже трёхэтажного дома, в результате взрыва мужчина 2002 года рождения получил ожоги и был госпитализирован. Причина произошедшего устанавливается. Выявлено, что взрыв произошёл не из-за утечки газа.
Подобное ЧП также случилось 12 марта в городе Тобольске Тюменской области, там произошёл взрыв в частном жилом доме. Взрывной волной в соседнем доме выбило стёкла и оконные рамы. Пострадали три человека: девочка, которую вытащили из-под завалов, а также женщина и мальчик из соседнего дома. Позднее, 15 марта, мальчик скончался в ожоговом центре. Было установлено, что ЧП случилось из-за нарушений при установке газопровода, арестованы двое подозреваемых.