Москва, 25 марта, 2025, 08:57 — ИА Регнум. В январе и феврале текущего года экспорт грузинского вина в Россию сократился в 2,3 раза и составил 5,6 тыс. тонн. Это следует из данных грузинской таможни.

Максим Блинов/РИА Новости

Существенно сократилась и стоимость поставок ― в 2,2 раза за год, до 16 млн долларов. Оба показателя стали минимальными с 2021 года, когда было ввезено лишь 4,9 тыс. тонн на 14,3 млн долларов, сообщило «РИА Новости».

При этом спрос на игристое вино из Грузии за год вырос в два раза, однако в абсолютном значении он остается небольшим — 116 тонн стоимостью 337,6 тыс. долларов.

При этом Россия по-прежнему остается главным экспортным рынком для грузинского вина с долей 59% (ранее этот показатель составлял 79%).

Эксперты в качестве возможных причин такой динамики назвали рост акцизов на алкоголь, увеличение производства российского вина (8,6% по итогам прошлого года) и рост поставок из Аргентины, Чили и ЮАР. Аналитики также считают, что на спад экспорта могли повлиять изменения предпочтений потребителей ― россияне стали чаще покупать джин, ром и виски.

Как сообщало ИА Регнум, Грузия за прошедший год значительно нарастила поставки виски в Россию. Согласно данным Национальной службы статистики республики, по сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился в 60 раз. Объем поставок виски из Грузии в Россию составил почти 1339 тонн, тогда как годом ранее — немногим более 22 тонн. При этом в предыдущие годы в Россию импортировали из Грузии менее 10 тонн виски.

В свою очередь, Россия за первые девять месяцев 2024 года экспортировала в Грузию на 26% больше пива, чем за аналогичный период 2023 года. Объем поставок достиг 1,7 млн долларов. Этот результат стал максимальным с начала ведения статистики — с 2009 года.

Грузия также нарастила закупки в России крупного рогатого скота и свиней до рекордных объемов, при этом прекратив покупать российских овец. Импорт крупного рогатого скота из России в 2024 году возрос почти на 20%, увеличившись на $2 млн и достигнув $12,8 млн. Эти показатели стали максимальными с 2014 года.