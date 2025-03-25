Аксайский район, Ростовская область, 25 марта, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в многоквартирном жилом доме в посёлке Верхнетемерницком под Ростовом-на-Дону, в результате пострадал мужчина. Об этом сообщило управление по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района.

Евгений Биятов/РИА Новости

Сообщение о ЧП поступило в Единую диспетчерскую службу района в 03:20 мск. Службы экстренного реагирования прибыли к трёхэтажному дому на улице Венеры, 24. Оказалось, что в одном из подъездов взрывная волна повредила входные двери пяти квартир и обшивку потолка.

«Пострадал один человек, проживающий в квартире № 29», — указало ведомство в Telegram-канале.

Мужчину 2002 года рождения госпитализировали с ожогами первой степени в БСМП №2 Ростова-на-Дону. Эпицентр взрыва находился в его квартире на втором этаже, пожара не было.

Причина произошедшего устанавливается. Выявлено, что взрыв произошёл не из-за утечки газа.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных происшествиях. В городе Тобольске Тюменской области 12 марта произошёл взрыв в частном жилом доме. Взрывной волной в соседнем доме выбило стёкла и оконные рамы. Пострадали три человека: девочка, которую вытащили из-под завалов, а также женщина и мальчик из соседнего дома. Позднее, 15 марта, мальчик скончался в ожоговом центре. Было установлено, что ЧП случилось из-за нарушений при установке газопровода, арестованы двое подозреваемых.

В Белореченске Краснодарского края ночью 5 марта произошло частичное обрушение многоквартирного дома в результате взрыва газовоздушной смеси. Пострадали пять человек, позже один из пострадавших скончался в больнице. Всего из здания эвакуировали 54 человека, включая 12 детей, для них организовали пункт временного размещения. Возбуждено уголовное дело.