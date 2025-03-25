Москва, 25 марта, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Киев одновременно с разговорами о стремлении к мирному разрешению конфликта продолжает увеличивать число обстрелов территории России, нанося удары по гражданским объектам. Об этом 25 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«На фоне разговоров о стремлении к мирному урегулированию Киев вторую неделю подряд демонстрирует рост числа обстрелов гражданских объектов на российских территориях», ― написал посол в Telegram-канале.

По словам Мирошника, на прошедшей неделе, в период с 17 по 23 марта, число мирных жителей в России, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), достигло 150 человек. Из них ранения получили 134 человека, в том числе четыре ребенка, еще 16 человек погибли. Больше всего пострадавших — на новых территориях России, а также в приграничных регионах ― Курской и Белгородской областях.

Всего за прошедшие семь дней украинские формирования выпустили по гражданским целям на российских территориях порядка 1979 боеприпасов, добавил посол.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в поселке Михайловка в Кременском районе Луганской Народной Республики в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак. Также жертвами атаки украинских военных стали сотрудники телеканала «Звезда» ― оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Пострадал корреспондент телеканала Никита Гольдин. Его доставили в больницу с тяжелыми ранениями.

По факту гибели журналистов и мирных жителей при обстреле украинскими формированиями СКР возбудил уголовное дело. В ООН выступили против убийств и ранений корреспондентов и призвали к тщательному расследованию всех случаев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Дипломат призвала международное сообщество выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население, включая сотрудников медиасферы.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал предложение о прекращении сторонами конфликта ударов по энергетическим объектам и дал ВС РФ соответствующий приказ. Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с американским лидером, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После отданного Путиным приказа российские силы обезвредили семь собственных дронов, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области. ВСУ, напротив, той же ночью нанесли удар тремя дронами по нефтебазе возле станицы Кавказской. Это спровоцировало сильный пожар на объекте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав на непрекращающиеся атаки на российские энергообъекты со стороны Киева, отметил, что такие действия идут вразрез с усилиями урегулировать конфликт и являются прямым свидетельством дефицита договороспособности киевского режима.