Вашингтон, 25 марта, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Будущее европейского континента определит отношение к России. Об этом написало американское издание 19fortyfive.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Европа ищет способы поддержать Украину без США

«Европейским лидерам нужно решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику по отношению к России… Если независимая Европа продолжит идти по этому пути, результаты, скорее всего, будут весьма неприятными», — указали в материале.

При этом, по мнению автора, есть и другой вариант, если демократические европейцы смогут преодолеть свою навязчивую идею рассматривать сегодняшнюю Россию как вечного противника.

В статье говорится, что многие политики в Европе специально саботируют кампанию американского президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине. Евросоюзу следовало бы сделать выбор в пользу более рационального и менее антагонистического подхода к России, поскольку это позволит проводить независимую от США политику, а также занять центральную роль в посредничестве и дипломатии, а не воинственности.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа стремится усугубить конфликт на Украине, хотя в её интересах мирное урегулирование кризиса. Он также указал на планы Брюсселя направить 800 млрд евро на перевооружение ЕС. В Кремле вызвало недоумение, что европейцы думают, где найти такую сумму на милитаризацию, а не на здравоохранение или развитие инфраструктуры. Кроме того, европейцы очень озабочены тем, чтобы как можно больше передать оружия киевскому режиму.

Планы Брюсселя по перевооружению резко отличаются от настроя президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые стремятся к мирному урегулированию. Евросоюз уже превратился в партию войны, подчёркивали в Кремле.

В России инициативная группа, состоящая из ветеранов СВО и патриотически настроенных граждан, запустила платформу «Русофобы» со списком организаций, общественных движений и лиц, действующих против интересов государства. Новые имена и юрлица будут публиковаться на сайте каждый понедельник. В список русофобов уже попали более 100 лиц и свыше 60 организаций.