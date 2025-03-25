В США связали с Россией будущее Европы
19fortyfive: будущее Европы зависит от внешней политики с Россией
Вашингтон, 25 марта, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Будущее европейского континента определит отношение к России. Об этом написало американское издание 19fortyfive.
«Европейским лидерам нужно решить, хотят ли они продолжать бескомпромиссную воинственную внешнюю политику по отношению к России… Если независимая Европа продолжит идти по этому пути, результаты, скорее всего, будут весьма неприятными», — указали в материале.
При этом, по мнению автора, есть и другой вариант, если демократические европейцы смогут преодолеть свою навязчивую идею рассматривать сегодняшнюю Россию как вечного противника.
В статье говорится, что многие политики в Европе специально саботируют кампанию американского президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине. Евросоюзу следовало бы сделать выбор в пользу более рационального и менее антагонистического подхода к России, поскольку это позволит проводить независимую от США политику, а также занять центральную роль в посредничестве и дипломатии, а не воинственности.
Как сообщало ИА Регнум, 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа стремится усугубить конфликт на Украине, хотя в её интересах мирное урегулирование кризиса. Он также указал на планы Брюсселя направить 800 млрд евро на перевооружение ЕС. В Кремле вызвало недоумение, что европейцы думают, где найти такую сумму на милитаризацию, а не на здравоохранение или развитие инфраструктуры. Кроме того, европейцы очень озабочены тем, чтобы как можно больше передать оружия киевскому режиму.
Планы Брюсселя по перевооружению резко отличаются от настроя президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые стремятся к мирному урегулированию. Евросоюз уже превратился в партию войны, подчёркивали в Кремле.
В России инициативная группа, состоящая из ветеранов СВО и патриотически настроенных граждан, запустила платформу «Русофобы» со списком организаций, общественных движений и лиц, действующих против интересов государства. Новые имена и юрлица будут публиковаться на сайте каждый понедельник. В список русофобов уже попали более 100 лиц и свыше 60 организаций.