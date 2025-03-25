Остин, США, 25 марта, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Несколько зажигательных взрывных устройств были обнаружены в дилерском центре компании Tesla в техасском Остине. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на информацию полицейских.

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Взрывные устройства были выявлены 24 марта утром в дилерском центре Tesla.

Как пояснили в полиции, их удалось оперативно обезвредить.

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило о создании группы для расследования происшествий, связанных с Tesla.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный прокурор США Памела Бонди заявила ранее, что власти считают спланированными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского бизнесмена и главы DOGE Илона Маска.

Сам миллиардер назвал терроризмом поджоги автомобилей и дилерских центров Tesla по всей стране.

В феврале неизвестные злоумышленники обстреляли автосалон Tesla в городе Салеме в американском штате Орегон и оставили послание с угрозами Маску. Расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции и ФБР.

В Лас-Вегасе у 64-этажного отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.

Более 400 человек протестовали 22 марта против действий Маска у шоурума автомобилей Tesla в городе Роквилле американского штата Мэриленд.

Протесты организовывает движение Tesla Takedown, его участники требуют от американцев продать автомобили и акции Tesla в знак несогласия с действиями Маска, в особенности с его работой на посту главы DOGE. Отмечается, что протестные акции состоялись в 90 шоурумах Tesla.