Москва, 25 марта, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Народная артистка России Евгения Добровольская и заслуженный артист Роман Мадянов 24 марта были посмертно удостоены премии «Ника» за роли второго плана.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Евгения Добровольская

Церемония проходила в московском театре «Маска».

Сын актера Романа Мадянова, тоже Роман, получая приз за отца за фильм «Любовь Советского Союза», поблагодарил киноакадемию, зрителей и сказал, что 25 марта будет полгода, как отец ушёл из жизни.

«Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна «Ника», — добавил сын Мадянова.

Продюсер фильма «Хуже всех» Федор Попов в своей речи сказал, что был тронут этой наградой, потому что ее получила Евгения Добровольская. Он назвал ее «великой актрисой».

После вручения призов за роли второго плана ведущие церемонии предложили почтить память ушедших в 2024–2025 годах кинематографистов.

Из жизни ушли: Анастасия Заворотнюк, Роман Мадянов, Александр Ширвиндт, Светлана Моргунова, Александр Масляков, Светлана Светличная, Марина Тарковская, Игорь Янковский и Евгения Добровольская.

Как сообщало ИА Регнум, Роман Мадянов умер 25 сентября 2024 года от рака легких. Ему было 62 года. Актёра похоронили 27 сентября в подмосковном селе Малахово. Он снимался в фильмах и сериалах «Участок», «Домашний арест», «Бедная Настя», «Левиафан», «Легенда №17» и других, а также был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского.

Евгения Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет, последний год она боролась с тяжёлой болезнью. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище. Добровольская окончила ГИТИС в 1987 году. Актриса служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Снималась в сериалах «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь», «Актрисы» и других.