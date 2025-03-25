Вашингтон, 25 марта, 2025, 07:46 — ИА Регнум. США надеются на позитивное заявление по итогам переговоров с российскими представителями в саудовском Эр-Рияде. Об этом 25 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Егор Алеев/ТАСС

«На переговорах в Эр-Рияде наблюдается прогресс, в ближайшем будущем ожидается положительное заявление», — указали авторы.

По словам неназванного источника, первоначальная цель переговоров в Саудовской Аравии была направлена на обеспечение морского перемирия в Чёрном море, открывающего доступ свободному судоходству.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал CBS объявил, что 25 марта в 11:00 мск будет опубликовано совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде о достижении соглашения по прекращению огня в Чёрном море. По данным журналистов, американская сторона после встречи выглядела «оптимистично».

Переговорщики США обсуждали в Саудовской Аравии мораторий на удары в Чёрном море и восстановление торговых перевозок, подтвердила 24 марта официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде, объявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что глава российского МИД расскажет о встрече в интервью Первому каналу.

Встреча делегаций России и США проходила 24 марта в гостинице The Ritz-Carlton. Обсуждения велись более 12 часов в закрытом формате. Стороны трижды уходили на перерыв.