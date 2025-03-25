Вашингтон, 25 марта, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Министр обороны США Пит Хегсет не подтвердил информацию об утечке секретных данных по ударам американских военных в Йемене. Об этом шеф Пентагона заявил в интервью телеканалу Fox News.

Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

«Никто не отправлял военные планы, и это всё, что я могу сказать по этому поводу», — приводят журналисты его комментарий.

Таким образом Хегсет прокомментировал скандал о том, что главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга якобы случайно добавили в групповой чат, в котором обсуждались удары по хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в статье The Atlantic говорилось, что Джеффри Голдберг случайно попал в групповой чат Белого дома, в котором обсуждались удары США по йеменским хуситам. По словам главы департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, публикации журнала почти никому не интересны, до второй страницы никто не доходит.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 24 марта заявила о доверии президента США Дональда Трампа членам его команды, несмотря на скандал с групповым чатом, в который попал главред The Atlantic Джеффри Голдберг. Ранее американский лидер объявил, что «ничего не знает» о скандальной публикации журнала.