Вашингтон, 25 марта, 2025, 07:20 — ИА Регнум. Властям Украины придется пойти на территориальные уступки и отказаться от вступления в НАТО. Такое мнение высказал «РИА Новости» директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

«Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить», — признал Кузник.

Что касается остальных вопросов, их будут обсуждать стороны за «столом переговоров», считает эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим намерен принять условия капитуляции, которые выдвинет глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, единственный вопрос, о котором Киев договаривается с США, — это гарантии личной безопасности главы киевского режима Владимира Зеленского и его приближенных.

После завершения переговоров между странами замруководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса заявил, что не будет комментировать прошедшую встречу, и сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.