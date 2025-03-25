Москва, 25 марта, 2025, 07:09 — ИА Регнум. За прошедшую ночь в небе над Крымом были уничтожены пять вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять украинских дронов над территорией республики, уточнили в ведомстве.

Информации о последствиях на земле нет.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО сбили за сутки 227 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

Также в военном ведомстве проинформировали, что российские военные в ночь на 24 марта сбили 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ и Азовским морем. В Брянской и Ростовской областях сбили по 12 БПЛА, ещё два беспилотника уничтожили над Крымом, один — над Краснодарским краем, и один — над акваторией Азовского моря.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник информировал, что в результате «варварского обстрела» ВСУ в Кременском районе погибли шесть человек, в том числе корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.