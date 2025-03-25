Вооружённые силы Украины (ВСУ) убили шестерых мирных граждан, обстреляв 24 марта артиллерийскими снарядами Кременской муниципальный округ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Среди погибших — трое сотрудников федеральных СМИ, выполнявших профессиональный долг: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели, сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. «Талантливые, бесстрашные и стремящиеся донести миру правду о происходящем на нашей земле», — отозвался он, выразив соболезнования родным и близким всех погибших в результате варварского обстрела. Таким известием ознаменован новый, 1125-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Смерть оператора и водителя наступила в результате удара по гражданской машине двумя ракетами HIMARS, сообщает телеканал. Также погиб находившийся с ними на съемках военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение.

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели, фото © ТРК «Звезда».

Про Александра Федорчака известно, что он был родом из Крыма. Несколько лет назад начал работать корреспондентом газеты «Известия», но позднее перешёл на телеканал издания. Его последний репортаж опубликован 23 марта из Харьковской области.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак, фото ©личный архив.

«Саша был молодой, талантливый журналист, у которого впереди должно было быть еще много сюжетов, много достижений, целая жизнь. Особенно горько, когда погибают такие молодые ребята, которые столько не успели сделать», — подчеркнул генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что трагедия произошла в результате вражеского обстрела посёлка Михайловка в ЛНР и что в числе пострадавших есть иные гражданские лица, в том числе несовершеннолетний. Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений в соответствии со статьями 105, 144 и 167 Уголовного кодекса: «Убийство», «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Тщательного расследования убийств журналистов потребовали и в ООН. Об этом заявил 24 марта заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

Вопрос об убийствах журналистов будет поднят и в Организации Объединённых Наций (ООН), заявили в постпредстве РФ при ООН.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.