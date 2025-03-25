Вашингтон, 25 марта, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в саудовском Эр-Рияде о достижении соглашения по прекращению огня в Чёрном море будет опубликовано во вторник, 25 марта в 11:00 мск. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Заявление должно быть опубликовано в 4:00 утра по времени Вашингтона и в 11:00 по московскому времени», — отмечается в материале.

Авторы подчеркнули, что американская сторона после переговоров выглядела «оптимистично».

Как сообщало ИА Регнум, переговорщики США обсуждают в Саудовской Аравии мораторий на удары в Чёрном море и восстановление торговых перевозок. Об этом 24 марта заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь отметил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной не будет.

Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано 25 марта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде, анонсировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что глава российского МИД расскажет о встрече в интервью Первому каналу.