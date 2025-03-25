Киев, 25 марта, 2025, 06:57 — ИА Регнум. Программу набора на контрактную службу украинских мужчин в возрасте от 18 до 24 лет планируется расширить. Об этом 24 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы будем расширять её [программу]: я был на фронте в субботу, есть запрос конкретных бригад, и будем на этот запрос реагировать позитивно — будет больше бригад, которые смогут принять молодых добровольцев», — приводит его слова «РБК-Украина».

По словам Зеленского, этот опыт нужно расширять на Национальную гвардию Украины и подразделения пограничников.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы. В этот же день издание «Страна. ua» написало, что украинских военных возмутили новые условия контракта для молодёжи. Многие из них сочли, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто служит дольше.

Минобороны Украины в попытках привлечь молодых людей к службе в вооружённых силах переключилось на рекламу игровой валюты и сериальной подписки. Также привлечь молодых людей к службе в ВСУ решили с помощью чизбургеров.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 12 февраля заявил, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются ничем иным, как утилизацией населения Украины. Киев очень зависит от человеческого ресурса, который уже исчерпан, и сейчас бригады ВСУ укомплектованы только наполовину, отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, указал глава российского государства.