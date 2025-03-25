Вашингтон, 25 марта, 2025, 06:35 — ИА Регнум. На Западном берегу Иордана израильские поселенцы напали на палестинцев, в числе которых были режиссёры Хамдан Баллал и Бассель Адра, снявшие документальный фильм «Нет другой земли», который получил премию «Оскар» в марте. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

В результате инцидента пострадал израильтянин, Баллал получил травмы головы и живота. Стороны бросались камнями.

Израильские военные задержали троих палестинцев и израильтянина. Всех передали полиции для допроса.

«Мы вернулись с церемонии вручения премии «Оскар», и с тех пор каждый день на нас нападают. Возможно, это их месть нам за то, что мы сняли фильм. Это похоже на наказание», — пояснил изданию Адра.

Адвоката к палестинцам не пустили.

«Нет другой земли» — это документальный фильм о борьбе жителей района Масафер-Ятта за сохранение своих домов и деревень.

Министр культуры Израиля Мики Зохар назвал присуждение фильму премии «Оскар» «печальным моментом для мира кино», так как «создатели фильма решили усилить нарратив, искажающий образ Израиля в глазах международной аудитории».

Как сообщало ИА Регнум, не менее 20 палестинцев погибли при авиаударах израильской армии по городам Рафах и Хан-Юнус на юге сектора Газа, также известно о десятках пострадавших.

ЦАХАЛ в ночь на 18 марта возобновила военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесла массированные удары по объектам движения на территории анклава. На следующий день израильские военные начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа с целью увеличения буферной зоны и создания барьера между его северной и южной частями. Министр обороны Израиля Исраэль Кац 21 марта отдал приказ ЦАХАЛ занять дополнительные районы в палестинском анклаве.

МИД России 18 марта призвал Израиль и Палестину вернуться к переговорам. В заявлении российского внешнеполитического ведомства уточнялось, что РФ сожалеет о возобновлении ЦАХАЛ военной операции в Газе. Подчеркивалось, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.