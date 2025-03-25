Москва, 25 марта, 2025, 06:29 — ИА Регнум. В российских ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 учебного года. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Stat.mil.ru Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» на полевой позиции

«В рамках проверок в Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы командно-штабные учения», — добавили в ведомстве.

В ходе манёвров ракетные полки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выведут на полевые позиции.

Как сообщало ИА Регнум, ракетные войска стратегического назначения Вооружённых сил России в условиях проведения спецоперации сдерживают крупномасштабную агрессию против РФ и её союзников без применения ядерного оружия, отмечал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. В настоящее время на вооружение в РВСН приняты ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а также ведётся дальнейшая работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник» в боевых условиях в зоне СВО. Глава государства отметил, что это стало ответом на удары по России дальнобойным оружием Запада. Российский лидер поддержал идею принятия новой ракеты на вооружение РВСН. Путин также поблагодарил разработчиков «Орешника», отметив высокую скорость и отличные результаты их работы.