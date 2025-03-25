Вашингтон, 25 марта, 2025, 06:09 — ИА Регнум. Публикации журнала The Atlantic почти никому не интересны. До второй страницы никто не доходит, заявил американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Вторая страница журнала The Atlantic — лучшее место, где можно спрятать тело, потому что до неё никто и никогда не доходит», — написал Маск в соцсети Х.

Ранее в статье издания говорилось, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в групповой чат Белого дома, в котором обсуждались удары США по йеменским хуситам.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп объявил, что «ничего не знает» о скандальной публикации журнала The Atlantic. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 24 марта заявила о доверии Трампа к членам своей команды, несмотря на скандал с групповым чатом, в который попал главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг.

США 15 марта начали крупномасштабную операцию против хуситов, нанося удары по западной части Йемена. Трамп подчеркнул, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов.