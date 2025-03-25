Вашингтон, 25 марта, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Стороны украинского конфликта близки к достижению соглашения о прекращении огня. Об этом 24 марта заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы никогда не были ближе к прекращению огня, чем сейчас», — отметила на брифинге представитель Госдепартамента США.

Она подчеркнула, что по достижении соглашения об установлении режима прекращения огня стороны смогут перейти к переговорам по другим вопросам. В любом случае России и Украине придётся идти на компромиссы, заключила Брюс.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь отметил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной не будет. 24 марта российская делегация прибыла в отель The Ritz-Carlton для встречи с представителями США. Переговоры продлились более 12 часов. Делегаты общались в закрытом формате. Совместное заявление сторон по итогам переговоров в Эр-Рияде пообещали опубликовать во вторник, 25 марта.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме написало, что переговоры американцев с делегациями России и Украины идут очень хорошо.

Не ждать прорывов от российско-американских переговоров призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, работа ведётся сразу по нескольким направлениям. Она добавила, что нужно помнить определённые Россией цели и задачи в рамках проведения специальной военной операции.