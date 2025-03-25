Дамаск, 25 марта, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила об общенациональном отключении интернета в Сирии.

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«В Сирии отключен интернет в масштабах всей страны», — говорится в публикации службы в соцсети X.

О перебоях в электросвязи информировали изначально в некоторых городах. О причинах отсутствия интернета не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, инфраструктуру российского провайдера домашнего интернета Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии и других стран, а также из РФ, уточнили 24 марта в пресс-службе Роскомнадзора.

22 марта пресс-служба Lovit сообщила, что компания отражает массированную DDoS-атаку. Роскомнадзор подтвердил информацию о кибератаке. В ведомстве уточнили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью оказывали помощь в её отражении.

Днём 23 марта пресс-служба Lovit проинформировала, что большинство сервисов компании работает в штатном режиме, но некоторые клиенты ещё могут испытывать трудности с доступом к сайту, мобильному приложению и личному кабинету. Также компания сообщила об усилении системы безопасности.