Москва, 25 марта, 2025, 05:20 — ИА Регнум. Запретить подкармливать животных без владельцев в ряде мест предложили члены рабочей группы Государственной думы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными.

ИА REGNUM Бездомные животные передвигаются осторожно

Согласно предлагаемой поправке, физическим и юридическим лицам запретят организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами российских регионов, передаёт «РИА Новости».

Также предлагается расширить перечень оснований для умерщвления отловленных животных в приютах, разрешить их усыплять в случае, если животное причинило вред или создает угрозу причинения вреда человеку, имуществу граждан или юрлиц, другим животным. Кроме того, депутаты призвали установить всех подлежащих отлову животных без владельцев.

К общим требованиям по содержанию животных также могут отнести обязательную регистрацию, в том числе маркировку несмываемыми метками. В рамках инициативы владельцев животных могут обязать сообщать о их пропаже в трёхдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе при отлове будет считаться, что это умышленное незаконное избавление от домашнего питомца.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума отметила неисполнение поручений президента РФ Владимира Путина по бездомным животным. В связи с этим депутаты запросили информацию о позиции правительства по текущей ситуации и предложения по решению проблем с животными.

В начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, выступающих против законопроекта о защите людей от бездомных животных, а также попросил коллег не «уходить в рассуждение». Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в конце февраля. Инициаторы предлагали исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации выпускали обратно на улицу. Взамен этого предлагалось наделить власти регионов полномочиями по установлению предельного срока содержания животных в приютах. По задумке авторов, в случае истечения срока содержания животное нужно будет усыпить.