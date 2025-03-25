Москва, 25 марта, 2025, 05:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал RT о новшествах в законодательстве с 1 апреля.

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

Так, с апреля 2025 года в России начинают действовать изменения в законодательстве, которые упрощают доступ к образованию, финансовым услугам и социальным возможностям.

Одно из нововведений — упрощение взаимодействия с биометрическими системами в банках. Раньше клиенты должны были предоставлять документы даже в случае наличия данных в Единой биометрической системе. С 1 апреля банки обязаны принимать информацию из базы без дополнительных требований, что особенно важно для людей с ограниченной мобильностью и жителей отдалённых регионов.

Также депутат напомнил о расширении программы семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. Это даёт возможность улучшить жилищные условия в городах, где мало новостроек. Главное условие — дома не должны быть ветхими, чтобы поддержка шла на создание безопасной среды для воспитания детей.

С апреля также увеличиваются социальные пенсии, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца. Их проиндексируют на 14,75%. Повышение привязано к прожиточному минимуму, что делает выплаты более соответствующими реальным нуждам людей.

Также с 1 апреля планируется ввести единую программу воспитательной работы в детских лагерях отдыха. Новый подход сделает летние смены не просто развлечением, а средой для укрепления связи между ребёнком, семьёй и обществом.

Как сообщало ИА Регнум, до 10 млн рублей долгов по кредитам смогут списать участники спецоперации, их супруги, а также заключившие контракт на службу в Вооружённых силах РФ после 1 декабря 2024 года. Об этом рассказал гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

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