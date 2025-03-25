Вашингтон, 25 марта, 2025, 04:49 — ИА Регнум. Переговорщики США обсуждают в Саудовской Аравии мораторий на удары в Чёрном море и восстановление торговых перевозок. Об этом 24 марта сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Иван Шилов ИА Регнум Чёрное море

«Переговорные команды встречаются в Саудовской Аравии, обсуждают расширение режима прекращения огня на Чёрное море на пути к полному прекращению огня с целью полностью восстановить мирную торговую деятельность», — пояснила она на брифинге.

Брюс добавила, что США надеются на успех. В рамках переговоров Чёрное море обсуждается напрямую, заключила представитель Госдепа.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь отметил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной не будет.

Российская делегация 24 марта прибыла в отель The Ritz-Carlton. Встреча с представителями США началась около 10:00 мск и продлилась более 12 часов. Переговорщики общались в закрытом формате. Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Совета Федерации по международным делам и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По завершении переговорного процесса стороны не общались с прессой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде, анонсировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что глава российского МИД расскажет о встрече в интервью Первому каналу.