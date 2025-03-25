Вашингтон, 25 марта, 2025, 04:34 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай, развернулся над Тихим океаном после того, как выяснилось, что один из пилотов забыл взять с собой паспорт. Об этом CNN сообщили представители авиакомпании.

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Boeing 787 вылетел 22 марта. На борту находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа.

Через два часа полёта самолет поменял курс и направился в Сан-Франциско. Авиакомпания подобрала другой экипаж, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в тот же вечер. Таким образом, лайнер приземлился в Шанхае с опозданием почти на шесть часов.

Как сообщало ИА Регнум, борт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Москвы в Турцию, вернулся во Внуково по техническим причинам. Самолет приземлился в аэропорту вылета после того, как сработал датчик одной из систем. Посадка прошла штатно.

Петербургский аэропорт Пулково 23 февраля принял пассажирский самолет с технической неисправностью, следовавший из Москвы в Кайо-Коко на Кубе. Борт авиакомпании Nordwind с 434 пассажирами, развернувшийся в небе над Норвежским морем, благополучно приземлился при поддержке наземных служб воздушной гавани.