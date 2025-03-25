Москва, 25 марта, 2025, 04:17 — ИА Регнум. До 10 млн рублей долгов по кредитам смогут списать участники спецоперации, их супруги, а также заключившие контракт на службу в Вооружённых силах РФ после 1 декабря 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Речь идёт только о потребительских и ипотечных кредитах, а вот задолженности по алиментам, возмещению ущерба или административным штрафам списанию не подлежат. Кроме того, существует ограничение по дате начала взыскания — кредиты, по которым работа судебных приставов была запущена уже после 1 декабря 2024 года, в программу списания не включаются. Это позволяет государству чётко разграничить категории долгов, признаваемых безнадёжными, и тех, которые должны быть погашены в общем порядке», — пояснил «РИА Новости» юрист.

Инициатива является частью господдержки бойцов и их семей, находящихся в условиях повышенной опасности. В случае соответствия установленным критериям все принудительные процедуры, включая судебные разбирательства и арест имущества, прекратят, а долги аннулируют, добавил Адамс.

По его словам, механизм списания долгов не распространяется на гражданских лиц или заёмщиков, чьи обязательства возникли вне рамок программы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО. Мера распространяется на участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев. Кроме того, в законе уточнили категории граждан, которых освободили от уплаты исполнительского сбора.

Путин 10 марта 2025 года подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.