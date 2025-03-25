Село Хороль, Приморский край, 25 марта, 2025, 04:13 — ИА Регнум. Труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили под мостом в селе Хороль в Приморье. Погибший был на СВО. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Следователь Следственного комитета России

В селе Хороль обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде повреждений головы. Установлено, что он был ветераном специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.

В местных СМИ написали, что погибшего звали Николай, он, помимо СВО, также проходил службу в Чечне.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля боец кировской лиги единоборств Gas Fight 22-летний Матвей Леванов набросился на жен участников СВО с оскорблениями, выкрикивал нацистские лозунги и высказывания в поддержку «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также угрожал избить женщин, чьи мужья воюют.

На следующий день парня задержали, а бойцовская лига Gas Fight, где он выступал, исключила его из числа участников. Отец бойца, узнав о его поступке, призвал справедливо наказать его.