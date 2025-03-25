Москва, 25 марта, 2025, 03:46 — ИА Регнум. Взаимоотношения пенсионеров с Социальным фондом сложны, поскольку у каждого из них есть обязанности и права. Как рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм», получатели пенсий могут совершать ошибки в предоставлении информации, что может привести к незаконному получению выплат.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Эксперт пояснил, что при переезде в другую страну пенсионер может потерять право на социальную пенсию, связанную с местом жительства, но это не касается страховой пенсии. Переезд в другой регион также требует актуализации информации, особенно для получения надбавок. При переезде в более мягкие климатические условия могут быть сняты надбавки за проживание в условиях Крайнего Севера, а доплата на иждивенца может быть отменена, если ребенок начинает работать.

Также запрещено работать и получать некоторые виды доплат, например социальную доплату до прожиточного минимума. Ответственность за нарушение пенсионного законодательства определяется судом на основе обстоятельств дела. За хищение социальных выплат виновные могут быть привлечены к ответственности и наказаны штрафом. Похищенное имущество возвращается.

Как сообщало ИА Регнум, за два года россияне с зарплатой выше 200 тыс. рублей могут накопить на инвестиции в недвижимость, откладывая деньги на депозиты. Такой совет дал председатель Союза пенсионеров России и бывший первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он уточнил, что банковские вклады на сегодняшний день являются самым выгодным инструментом для накопления денег.

В Госдуме назвали три условия для получения пенсии в 100 тыс. рублей. Для таких пенсионных выплат необходимо получать официальную зарплату не ниже 230 тыс. рублей в течение всей трудовой жизни, иметь непрерывный стаж 64 года и отсрочить выход на пенсию до 75 лет.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 21 марта заявила, что у работающих в нормальных условиях труда россиян есть возможность досрочного выхода на пенсию. Она уточнила, что для этого необходимо наличие длительного трудового стажа — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.