Москва, 25 марта, 2025, 03:41 — ИА Регнум. Для российских пенсионеров необходимо ввести Единую социальную карту. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Marafet.net Пенсионеры

В беседе с «РИА Новости» парламентарий отметил, что россияне трудятся на благо всей страны, а не отдельного региона и поэтому не должны на пенсии чувствовать себя обделенными из-за пересечения административной границы. В любом случае человек находится в своей стране. В связи с этим необходима социальная карта единого образца, действующая по всей России, считает Миронов.

«У нас в стране единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления соцвзносов, одни права для всех пенсионеров, и я считаю несправедливой… практику, когда социальная карта перестает действовать за пределами региона», — пояснил лидер СРЗП.

Он заверил, что депутаты «Справедливой Россия — За правду» подготовят законопроект о введении единой системы поддержки пенсионеров.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 апреля в России будут проиндексированы на 14,75% социальные пенсии. Повышение выплат затронет почти 4,2 млн россиян. Поддержку государства получат люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Также с 1 апреля на 14,75% вырастет размер государственного пенсионного обеспечения для военнослужащих, проходивших службу по призыву, ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда». Повышение затронет и лётчиков-испытателей, космонавтов, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, членов их семей. В бюджете Социального фонда на эти цели заложили около 85 млрд рублей.