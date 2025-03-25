Луганск, 25 марта, 2025, 03:24 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник информировал, что в результате «варварского обстрела» ВСУ в Кременском районе погибли шесть человек, в том числе три сотрудника СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Пасечник

«Произошло очередное преступление украинских нацистов. Шесть человек погибли. В их числе — три сотрудника федеральных СМИ: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Глава Республики выразил соболезнования родным погибших и добавил, что ребята были талантливые, бесстрашные, стремились донести миру правду о бесчинствах ВСУ.

По словам Леонида Пасечника осколочные ранения получил 14-летний школьник.

Как сообщало ИА Регнум, российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос об убийствах журналистов в ЛНР. Об этом заявили в постпредстве РФ при ООН.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями поселка Михайловка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Президент Владимир Путин ранее в беседе с журналистами отметил, что российские военные корреспонденты героически выполняют свою миссию, исполняя гражданский и профессиональный долг.