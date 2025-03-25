Вашингтон, 25 марта, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп продолжает доверять членам своей команды, несмотря на скандал с групповым чатом, в который попал главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг. Об этом 24 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Как сказал президент Трамп, атаки на хуситов были очень успешными и эффективными. Президент США по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника Майка Уолтца», — пояснила она.

Таким образом пресс-секретарь Белого дома прокомментировала появившуюся информацию о том, что редактор журнала The Atlantic якобы оказался в групповом чате, где обсуждались удары по хуситам в Йемене.

До этого Трамп объявил, что «ничего не знает» о скандальной публикации издания.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов, нанося удары по западной части Йемена. Трамп подчеркнул, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. 22 марта при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Отмечалось, что также пострадали ещё не менее семи членов движения.