Москва, 25 марта, 2025, 02:56 — ИА Регнум. Руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов потребовал внести лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎ Юрий Шевчук

В Берлине на концерте Юрий Шевчук обвинил россиян в раболепии.

«Мы призываем Генпрокуратуру, СК РФ, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом. Странно, зачем он выступает в Берлине, поставляющем оружие Киеву», — высказался Резяпов.

Общественник также акцентировал, что Россия сейчас противостоит коллективному Западу, который является «хладнокровным и циничным врагом», а бойцы ВС РФ героически сражаются.

На официальном сайте группы «ДДТ» опубликован график гастролей до декабря 2025 года. Буквально 25 марта музыканты выступят в Варшаве, 29 апреля — в Майами, потом в Нью-Йорке, Торонто и в других зарубежных городах. Всего в списке 12 городов.

Как передавало ИА Регнум, экс-главный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) опубликовал сообщение о том, что продаёт подписанный Шевчуком трек-лист по стартовой цене в 400 долларов. Он и другие покинувшие Россию артисты приняли участие в аукционе личных вещей, чтобы затем направить вырученные средства на ВСУ.

Запланированные на февраль 2023 года концерты «ДДТ» в Челябинской и Оренбургской областях были перенесены «на неопределённый срок». Они так и не состоялись.

После концерта рок-музыкантов 18 мая 2022 года в Уфе, в перерыве которого Юрий Шевчук резко высказался против спецоперации на Украине, на него составили административный протокол, он был оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Шевчук в своём клипе в 2023 году выразил протест против специальной военной операции, чем вызвал негодование у пользователей Сети. В клипе на песню «Родина, вернись домой» на фоне кадров с боевыми действиями Шевчук поёт про «тёмный век» и задаёт Богу вопрос, как же всё случилось.