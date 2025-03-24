Москва, 25 марта, 2025, 02:49 — ИА Регнум. Самый большой в мире транспортный реактивный самолёт Ан-225 «Мрия» уничтожила украинская артиллерия. Это произошло в 2022 году на территории аэропорта Гостомеля, сообщил старший сержант Вооружённых сил России Антон Шилов.

Dmitry A. Mottl Самолёт Ан-225 Мрия

«Я видел этот самолёт в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, как в него что-то попало. Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие. Кстати, когда мы уже контролировали периметр аэропорта, внутри «Мрии» сидел украинский корректировщик и направлял на нас свою артиллерию. Сколько он там сидел, не знаю, пару дней точно. Потом его заметили», — пояснил боец в интервью RTVI.

По его словам, ВСУ ударили по самолёту из ствольной артиллерией. Что после этого произошло с украинским военным Шилову неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года «Мрия» был разрушен в ходе боевых действий на аэродроме в Гостомеле.

Транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был создан для нужд космической программы СССР и является самым крупным в истории воздушным судном с грузоподъёмностью более 250 тонн. Впервые самолёт подняли в небо в декабре 1988 года с заводского аэродрома опытно-конструкторского бюро имени О. К. Антонова. Полёт продолжался полтора часа.