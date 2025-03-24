Москва, 25 марта, 2025, 02:29 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками («Единая Россия») Константин Затулин 25 марта намерен внести в Госдуму законопроект о репатриации в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Этот документ есть в распоряжении «РИА Новости».

ИА Регнум Репатриация

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он определяет процедуру возвращения соотечественников, проживающих за границей, а также моряков, задержанных за пределами страны.

Под термином «репатриация» понимается процесс возвращения человека в страну его происхождения, где он имеет право на постоянное проживание и гражданство.

Законопроект определяет процедуру возвращения соотечественников на постоянное место жительства на исторической родине. Право на репатриацию предлагается предоставить всем соотечественникам, свободно владеющим русским языком в семейно-бытовой и культурной сферах, как это определено в законе о соотечественниках.

Отмечается, что законопроект дополняет возможности госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

Согласно документу, репатриантами могут стать как те, кто имеет родственников из России, так и те, кто принадлежит к народам, исторически проживающим на российских территориях.

Право на репатриацию в Россию могут предоставить супругам репатриантов, если брак длится более трех лет или если имеются общие дети, а также несовершеннолетним детям и недееспособным членам семьи.

Как сообщало ИА Регнум, с момента начала специальной военной операции Израиль принял большое количество граждан из России и Украины, предоставив им всестороннюю поддержку. За три года Израиль принял более 95 тыс. репатриантов из России, а всего за этот период в эту страну приехали более 143 тыс. человек.

Нужно сделать всё необходимое для возвращения в Россию людей, считающих себя соотечественниками по системе ценностей. Об этом 10 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Проработать системные меры по репатриации россиян из недружественных стран на родину пообещал 4 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.