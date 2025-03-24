Москва, 25 марта, 2025, 02:25 — ИА Регнум. Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Международному сообществу нужно выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население, включая сотрудников медиасферы, заявила 25 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Дипломат уточнила, что только за один день, 24 марта, от целенаправленного артобстрела украинских боевиков погибли трое представителей российских СМИ: военный корреспондент МИЦ «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели.

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чём мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанёс удар по представителям российских СМИ, призванным по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие «на земле» события. Количество этих терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооружённым силам Российской Федерации», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что удар был нанесён высокоточными боеприпасами РСЗО по заведомо определённому гражданскому автомобилю с представителями прессы. Кроме того, примерно в это же время в Суджанском районе Курской области при выполнении редакционного задания целенаправленной атаке ВСУ подвергся корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. Он получил осколочные ранения.

По словам официального представителя МИД, свершившиеся факты подчёркивают недоговороспособность режима Зеленского. Захарова призвала надлежащим образом отреагировать профильные международные структуры, в первую очередь представителей ЮНЕСКО, ОБСЕ, ООН и все наднациональные правозащитные структуры, выступающие за защиту прав журналистов. Причастные к совершённым преступлениям понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, заверила она.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о гибели шести человек, в том числе журналиста «Известий» Александра Федорчака, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Также жертвами атаки украинских боевиков стали сотрудники телеканала «Звезда».

Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин находился вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели в одной машине в момент ракетного удара ВСУ в посёлке Михайловка в ЛНР. Его доставили в больницу с тяжёлыми ранениями.

По факту гибели журналистов и мирных жителей при обстреле украинскими формированиями СКР возбудил уголовное дело по признакам преступлений: убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В ООН выступили против убийств и ранений корреспондентов и призвали к тщательному расследованию всех случаев.