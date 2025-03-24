Вашингтон, 25 марта, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Переговоры американцев с делегациями России и Украины идут очень хорошо, ожидается позитивное заявление сторон. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленского не пустили на переговоры с США, чтобы не превращать их в цирк

«Переговоры в Эр-Рияде проходят очень хорошо… Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — цитирует издание источник.

Встреча представителей США и России проходила более 12 часов. Участники обсуждали параметры 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Чёрном море.

Как сообщало ИА Регнум, настрой у российской делегации после переговоров с американцами в Эр-Рияде в Саудовской Аравии был хороший.

Делегация Украины ещё на один день задержится в саудовском Эр-Рияде для встречи с американцами.

Ранее о начале переговоров в соцсети Х писал министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, в повестке дня были предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он отмечал, что в состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и военные представители. После завершения беседы с представителями США замруководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса отказался от комментариев, добавив, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом призвала не ждать прорывов от российско-американских переговоров. По её словам, работа ведётся сразу по нескольким направлениям.