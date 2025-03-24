Эр-Рияд, 25 марта, 2025, 01:46 — ИА Регнум. Представители российской и американской делегаций не общались с журналистами по завершении переговорного процесса в саудовском Эр-Рияде.

Callkeeper.ru Переговоры

Двусторонняя встреча была организована в гостинице The Ritz-Carlton. Она началась 24 марта около 10:00 мск и продлилась более 12 часов. Переговорщики общались в закрытом формате.

Россию представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Совета Федерации по международным делам и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде, анонсировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она уточнила, что глава российского МИД расскажет о встрече в интервью Первому каналу.

По данным «РИА Новости», настрой у российской делегации после переговоров 24 марта с американцами в Эр-Рияде в Саудовской Аравии был хороший.

На 25 марта в Эр-Рияде запланирована ещё одна встреча представителей Украины и США. 23 марта состоялись украинско-американские переговоры. Участники встречи обсуждали параметры 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Чёрном море.