Вашингтон, 25 марта, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского приехать на Украину. Об этом написал журнал Times.

Иван Шилов ИА Регнум Вэнс. Зеленский

Зеленский в интервью изданию рассказал, что в очередной раз пытался пригласить американского политика в Киев. Они говорили по телефону, и Зеленский сказал Вэнсу, что его приезда «всё еще ждут».

Вице-президент на эти слова и приглашение ничего не ответил.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским, который высказался против остановки боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Он также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурно выругаться. После произошедшего Зеленскому поставили ультиматум: либо извиниться, либо уйти в отставку.

Американский политолог Грэхам Аллисон дал главе киевского режима Владимиру Зеленскому совет поупражняться в пресмыкательстве перед США, пока он дожидается начала переговоров о прекращении огня.