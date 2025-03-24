Власти Бали ввели новые правила для иностранных туристов
Antara: власти Бали ввели ограничения для туристов
Бали, Индонезия, 25 марта, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Новые правила посещения острова Бали ввели для иностранных туристов местные власти. Об этом 24 марта сообщило индонезийское агентство Antara.
«Новый циркуляр правительства провинции Бали предписывает иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на Бали. Иностранные туристы также должны вести себя уважительно в святых, туристических и общественных местах, в ресторанах, торговых зонах и на улицах», — уточнили в статье.
Кроме того, иностранных туристов обязали платить сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (более 700 рублей) перед отъездом с острова или во время пребывания на нем. Гостям острова предписали соблюдать правила дорожного движения, не управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вести себя вежливо, а также запретили мусорить, загрязнять источники и использовать одноразовый пластик.
При нарушении предписаний туристы понесут наказание согласно действующему законодательству.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России. По данным пресс-службы иммиграционной службы, россиянка открыла нелегальный салон красоты, нарушив условия пребывания в стране. Женщину задержали 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда россиянка планировала вылет в Сингапур.
В декабре 2024 года власти Бали задержали гражданина России за попытку распространения наркотиков. Мужчина проживал на острове в течение года. В ходе обыска в его квартире, которую россиянин снимал, обнаружили семь видов наркотических веществ. В соответствии с законодательством Индонезии, задержанному грозит смертная казнь или тюремное заключение на срок до 20 лет.