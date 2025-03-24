Бали, Индонезия, 25 марта, 2025, 01:25 — ИА Регнум. Новые правила посещения острова Бали ввели для иностранных туристов местные власти. Об этом 24 марта сообщило индонезийское агентство Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

«Новый циркуляр правительства провинции Бали предписывает иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на Бали. Иностранные туристы также должны вести себя уважительно в святых, туристических и общественных местах, в ресторанах, торговых зонах и на улицах», — уточнили в статье.

Кроме того, иностранных туристов обязали платить сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (более 700 рублей) перед отъездом с острова или во время пребывания на нем. Гостям острова предписали соблюдать правила дорожного движения, не управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вести себя вежливо, а также запретили мусорить, загрязнять источники и использовать одноразовый пластик.

При нарушении предписаний туристы понесут наказание согласно действующему законодательству.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале власти индонезийского острова Бали задержали гражданку России. По данным пресс-службы иммиграционной службы, россиянка открыла нелегальный салон красоты, нарушив условия пребывания в стране. Женщину задержали 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда россиянка планировала вылет в Сингапур.

В декабре 2024 года власти Бали задержали гражданина России за попытку распространения наркотиков. Мужчина проживал на острове в течение года. В ходе обыска в его квартире, которую россиянин снимал, обнаружили семь видов наркотических веществ. В соответствии с законодательством Индонезии, задержанному грозит смертная казнь или тюремное заключение на срок до 20 лет.