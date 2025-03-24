Москва, 25 марта, 2025, 01:12 — ИА Регнум. Удар украинских формирований осколочным боеприпасом ракеты HIMARS, вероятно, оказался причиной гибели в Луганской Народной Республике шести человек, в том числе трех сотрудников СМИ. Такое предположение высказал «РИА Новости» источник в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум Система залпового огня HIMARS

По информации издания, уже установлено, что это был удар боеприпасом, начиненным множеством поражающих элементов.

Как пояснил силовик, речь может идти о ракетах HIMARS, но это мог быть и дрон. Точные обстоятельства выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак, погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Также жертвами атаки украинских боевиков стали сотрудники телеканала «Звезда».

Корреспондент телеканала Никита Гольдин находился вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели в одной машине в момент ракетного удара ВСУ. Он получил тяжелые ранения.

По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями СКР возбудил уголовное дело по признакам преступлений: убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Работавший в Суджанском районе Курской области корреспондент ТАСС Михаил Скуратов пострадал в результате атаки ВСУ. Он получил осколочные ранения.

ООН выступает против убийств и ранений корреспондентов и надеется, что все случаи будут тщательно расследованы. Об этом заявил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

Российские дипломаты на ближайшем заседании по Украине в Совбезе ООН поднимут вопрос о гибели и ранениях журналистов.