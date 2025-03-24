Киев, 25 марта, 2025, 01:08 — ИА Регнум. Делегация Украины ещё на один день задержится в саудовском Эр-Рияде. Об этом 24 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

«Украинская делегация остаётся в Эр-Рияде ещё на день для встречи с представителями США», — уточнили журналисты в Telegram-канале.

Вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Участники встречи обсуждали параметры 30-дневного прекращения ударов по энергетическим объектам, а также вопросы безопасности судоходства в Чёрном море.

Как передавало ИА Регнум, о начале переговоров ранее в соцсети Х сообщал министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, в повестке дня были предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Он отмечал, что в состав украинской делегации вошли эксперты по энергетике и военные представители. После завершения беседы с представителями США замруководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса отказался от комментариев, добавив, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

Делегация киевского режима 24 марта находилась в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, в которой проходила встреча представителей России и США по урегулированию конфликта на Украине. При этом в российско-американских переговорах украинские представители не участвовали.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры 18 марта, обсудив вопросы восстановления двусторонних отношений и ситуацию на Украине. Американский лидер для приближения мирного урегулирования ситуации выступил с инициативой, чтобы стороны конфликта прекратили удары по энергетическим объектам. Путин со своей стороны поддержал данное предложение и отдал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ. Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

После приказа Путина российские силы обезвредили семь собственных беспилотников, которыми планировалось атаковать энергетический объект в Николаевской области, — шесть БПЛА были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России. Вооруженные силы Украины, напротив, той же ночью нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.