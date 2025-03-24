Москва, 25 марта, 2025, 00:42 — ИА Регнум. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин находился вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели в одной машине в момент ракетного удара ВСУ в поселке Михайловка в Луганской Народной Республике.

Удар ВСУ

По информации издания, Никита Гольдин получил тяжелое ранение, его доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что шесть человек, в том числе журналист «Известий» Александр Федорчак, погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Также жертвами атаки украинских боевиков стали сотрудники телеканала «Звезда».

По факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела украинскими формированиями СКР возбудил уголовное дело по признакам преступлений: убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Работавший в Суджанском районе Курской области корреспондент ТАСС Михаил Скуратов пострадал в результате атаки ВСУ. Он получил осколочные ранения.